Artur Jorge nega volta a Portugal: "Tenho propostas mais tentadoras"

Após uma reta final de temporada marcante no Brasil, Artur Jorge retornou a Portugal na manhã deste domingo e falou com jornalistas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. O técnico português celebrou a conquista do Brasileirão e da Libertadores com o Botafogo, além de comentar sobre seu futuro, que parece estar fora de Portugal.

"Foi uma temporada histórica, não só para mim, mas também para o clube. Foi extraordinária, algo que superou as probabilidades. Conquistamos dois grandes troféus: um deles, a Libertadores, inédito para o clube, e outro, o Brasileirão, que foi um tri para o clube e meu primeiro título no campeonato brasileiro", afirmou Artur Jorge.

Questionado sobre seu futuro, o técnico destacou que as possibilidades estão em aberto: "Tenho contrato com o Botafogo, mas existem propostas em análise. Meu agente, Cajuda, e o clube estão cientes de tudo. Agora, retorno a Portugal para aproveitar a família após um ano super intenso. Depois, vamos decidir o que será o início de janeiro para a nova temporada. Portugal? As chances, neste momento, são maiores para continuar no exterior", destacou.

Artur Jorge também mencionou que há ofertas financeiramente atrativas, especialmente do mundo árabe. "Essas propostas são muito tentadoras financeiramente, mas meu foco sempre foi a Libertadores e o Brasileirão. Agora, é o momento de pensar e decidir o próximo passo. O mais importante é entender o projeto e os jogadores que vamos ter. Tudo será resolvido para o bem de todos", concluiu.

