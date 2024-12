Cristiano Ronaldo não votou em Vini Jr. no prêmio de melhor do mundo

Vinícius Júnior foi premiado nesta terça-feira pela FIFA com o troféu The Best na categoria de melhor jogador do mundo, em uma votação que novamente chamou atenção pela ausência de Cristiano Ronaldo.

O prêmio é decidido anualmente por capitães e treinadores das seleções afiliadas à FIFA. Em Portugal, Cristiano Ronaldo, capitão da seleção, delegou a votação pelo terceiro ano consecutivo a um colega de equipe. Após Pepe, foi a vez de Bernardo Silva assumir a responsabilidade, escolhendo Rodri Hernández em primeiro lugar, seguido por Vinícius Júnior e Erling Haaland.

Já o técnico da seleção portuguesa, Roberto Martínez, deu sua preferência a Dani Carvajal, seguido de Lamine Yamal, deixando Vinícius Júnior em terceiro lugar. O brasileiro conquistou o prêmio semanas após ser ignorado na cerimônia da Bola de Ouro.

Leia Também: Lionel Messi relembra conquista do Mundial: "Podia ter sido amargo..."