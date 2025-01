Oficial: Artur Jorge deixa Botafogo e assume comando do Al-Rayyan

Poucas horas após ser oficializada sua saída do Botafogo, Artur Jorge foi anunciado neste sábado como o novo treinador do Al-Rayyan, do Qatar, com contrato válido até 2027.

A contratação ocorreu após o vice-campeão do Qatar ter chegado a um acordo para rescindir o contrato com Younis Ali, a quem agradeceu pelo trabalho realizado desde que assumiu o time no final da temporada passada, sucedendo Leonardo Jardim.

O ex-técnico do Sporting Braga fará sua estreia no comando do Al-Rayyan no próximo dia 9 de janeiro, em partida contra o Umm-Sala. Atualmente, a equipe, que conta com o português André Amaro, ex-Vitória SC, ocupa a oitava posição no campeonato com 13 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.

Depois de conquistar uma inédita Taça Libertadores e o Brasileirão em um intervalo de apenas oito dias, Artur Jorge não chegou a um acordo para permanecer à frente do Botafogo, campeão brasileiro. Agora, embarca em sua segunda experiência internacional, desta vez em um novo campeonato, após ter se destacado tanto no Botafogo quanto no Sporting Braga.

Leia Também: Gabriel Jesus 'esquece' propostas e só quer curtir o bom momento do Arsenal no Inglês