Real Madrid se revolta com expulsão de Vini Jr

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid, através de seu canal oficial "Real Madrid TV", protestou contra a arbitragem do Campeonato Espanhol e a expulsão de Vini Jr contra o Valência, acusando de manipulação da competição.

Vini foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo, após confusão com o goleiro Dimitrievski, do Valencia.

O Real Madrid perdia por 1 a 0 e já havia desperdiçado um pênalti no jogo, cobrado por Bellingham na trave.

Os apresentadores da TV oficial do clube contestaram vários lances da partida, mas a maior indignação foi com a expulsão do atacante brasileiro:

"Chamar Soto Grado ao VAR e lhe mostrar apenas uma parte do que aconteceu na jogada é manipulação, é deturpação e é adulteração da competição", afirmou um dos apresentadores.

"Como já vimos muitas vezes nesta Liga, com estes árbitros e as suas decisões, estava a ser preparada uma configuração de manual. E o Madrid superou isso e um Valencia que mostrou a sua cara", seguiram.

Apesar da expulsão, o Real Madrid virou o jogo com um a menos e venceu por 2 a 1, gols de Modric e Bellingham.

O Real Madrid assumiu provisoriamente a ponta da tabela, tendo chegado ao fim do primeiro turno com 43 pontos.

SUSPENSÃO PODE CHEGAR A 12 JOGOS

Vinicius Jr pode desfalcar o Real Madrid de quatro a 12 partidas consecutivas pela expulsão contra o Valencia. A punição está prevista no Código Disciplinar da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF).

Agredir o outro, sem causar lesão, tendo como fator determinante do elemento intencional, necessário nesta infração, a circunstância de a ação acontecer com o jogo parado ou a tal distância que seja impossível intervir, será punido com suspensão de quatro a 12 jogos. Trecho do Código Disciplinar da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF)

O atacante é desfalque certo contra o Las Palmas, no dia 19, pelo Espanhol. Uma eventual punição, porém, pode tirar o brasileiro de compromissos pela Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

