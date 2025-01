João Fonseca faturou quase R$ 700 mil em prêmios nos últimos 11 dias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novo fenômeno do tênis brasileiro, João Fonseca atingiu quase R$ 700 mil em prêmios nos últimos 11 dias.

O carioca de 18 anos já faturou R$ 670,6 mil neste começo de temporada. O montante acumulado teve início no dia 31 de dezembro e ainda pode aumentar nos próximos dias.

O tenista embolsou R$ 173 mil (US$ 28,4 mil) por ter sido campeão do Challenger de Camberra. Ele venceu seus cinco jogos no torneio e levantou o troféu no último sábado (4).

João Fonseca já levou pelo menos mais R$ 497,6 mil no Australian Open por ter se classificado para a chave principal. É a premiação pela participação na primeira rodada, independentemente de vencer ou perder. Ele garantiu a vaga para seu primeiro Grand Slam com três vitórias no qualifying.

O brasileiro faturará mais R$ 256,4 mil (US$ 68 mil) se vencer Andrey Rublev, número 9 do mundo, na primeira rodada. O valor é referente à premiação de quem avança para a segunda rodada.

João está perto de chegar ao seu primeiro US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,08 milhões) na carreira. Somando o quanto já recebeu até 2024 com o a quantia deste início de 2025, ele bateu US$ 928 mil (R$ 5,6 milhões) em prêmios.

O tenista brasileiro volta à quadra neste sábado (11). O brasileiro faz sua estreia na chave principal do Australian Open contra Andrey Rublev, a partir de 21h (de Brasília)

PREMIAÇÃO DE JOÃO FONSECA EM 2025

Challenger de Camberra

Campanha vitoriosa: R$ 173 mil (US$ 28,4 mil)

Classificação à chave principal do Australian Open

1ª rodada: R$ 497,6 mil (AUD$ 132 mil)

Total na carreira: R$ 5,6 milhões (US$ 928 mil)

