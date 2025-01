Santos procura atacantes de velocidade e tem pelo menos quatro alvos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos espera se esforçar com dois atacantes de velocidade nos próximos dias.

O Santos tem pelo menos quatro alvos para as pontas e quer trazer no mínimo dois. O técnico Pedro Caixinha entende que o Peixe tem poucas opções de velocidade pelos lados.

Álvaro Barreal, Niclas Eliasson, Gabriel Veron e Benjamín Rollheiser são quatro dos nomes em pauta. As negociações têm status diferentes.

O mais próximo de chegar é Barreal, meia-atacante de 24 anos. Ele viria emprestado pelo FC Cincinnati, da MLS, como opção para as duas pontas e também para a ala esquerda.

O novo empréstimo teria opção de compra fixada. Barreal jogou no Cruzeiro em 2024, mas não permaneceu.

As conversas com o atacante sueco Niclas Eliasson, do AEK (Grécia), avançaram nos últimos dias. O jogador tem mãe brasileira e pretende atuar no país.

O Santos tem a concorrência do Grêmio por Eliasson. O ponta de 29 anos gosta de atuar pela direita do ataque, mas é canhoto.

O terceiro atacante no radar é Gabriel Veron, do Porto. Ele também estava emprestado ao Cruzeiro em 2024.

O Porto aceita emprestar Veron, mas prioriza uma cláusula de obrigação de compra. O Santos prefere um valor como opção. Essa conversa ainda não andou.

Por fim, o Santos tem o argentino Benjamín Rollheiser na lista. O atleta, porém, é o mais improvável de chegar.

O Peixe já tentou Rollheiser, sem sucesso, no início da janela. O meia-atacante não tem atuado pelo Benfica (POR).

O Santos pretende fazer uma nova tentativa por Rollheiser, por mais que saiba a dificuldade de tê-lo. O jogador seria a prioridade.

O Peixe já acertou as contratações dos zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, do lateral-direito Leo Godoy e do meia Thaciano. O atacante Tiquinho Soares é esperado nesse fim de semana.

A negociação com Thiago Maia melou nos acertos finais com o Inter e Zé Rafael, do Palmeiras, recusou o Santos outra vez. Além do ataque, o Peixe procura meio-campistas.