Jornalista Lucia Hippolito morre aos 72 anos no Rio de Janeiro

A jornalista, cientista política e historiadora Lucia Hippolito faleceu hoje aos 72 anos, no Hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações da Rádio CBN, ela estava internada para tratar um câncer de pulmão. No ano passado, Lucia passou por uma cirurgia para remover um tumor no útero, mas infelizmente o câncer se espalhou pelo corpo. Natural de Bauru, em São Paulo, Lucia deixa seu marido Edgar Flexa Ribeiro, proprietário do Colégio Andrews.

Há uma década, Lucia se afastou do trabalho devido a questões de saúde, após ser diagnosticada com a Síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso periférico e a deixou sem movimentos nas pernas. Em abril de 2012, durante suas férias em Paris, ela teve uma complicação de saúde, sendo internada de emergência e continuou seu tratamento no Brasil.

