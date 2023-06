Shakira revela pela 1.ª vez como descobriu traição de Gerard Piqué

Nos últimos meses, Shakira passou por um período de renovação. Após se separar de Gerard Piqué, a cantora colombiana, de 46 anos, decidiu se mudar para Miami, nos Estados Unidos, e viver com seus filhos, Milan e Sasha.

"Estou aos poucos conseguindo reconstruir o ninho", disse em uma entrevista à revista People, versão espanhola.

Durante a conversa, a artista falou sobre sua polêmica separação, marcada por suspeitas de traição por parte do ex-jogador de futebol, e do processo de cura do seu coração, contando com o apoio fundamental de seu pai, William Mebarak.

"Ele [o pai] foi para Barcelona me consolar quando eu estava consumida pela tristeza da minha separação. Enquanto estava lá, na primeira comunhão do Milan, ele sofreu um grave acidente. Fiquei sabendo pela imprensa que fui traída enquanto meu pai estava na UTI. Achei que não iria sobreviver", recorda.

Levando isso em consideração, não é surpresa que Shakira esteja focada em seu pai, de 91 anos. "Sua recuperação foi muito difícil e lenta, mas ele é um homem maravilhoso", observa.

Shakira afirma que não poderia estar mais orgulhosa de seus pais, esperando que eles sejam um exemplo de amor, dedicação e vontade de viver para seus filhos.

A estrela também destaca que seus filhos lhe proporcionam uma força indescritível todos os dias. Nesse sentido, Shakira espera que a dor que as crianças enfrentaram de forma injusta as torne mais compassivas, fortes e nobres.

Leia Também: Shakira volta a dar indireta a Piqué, em meio a crescentes rumores de affair com Lewis Hamilton

Leia Também: Após rumores de interesse, Tom Cruise quebra silêncio e fala de Shakira