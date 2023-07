Acusações sexuais contra Michael Jackson novamente julgadas em tribunal

A MJJ Productions Inc., empresa que gere o patrimônio de Michael Jackson terá de enfrentar em tribunal queixas de Wade Robson e James Safechuck, que dizem ter sido abusados sexualmente, quando eram ainda crianças, pelo músico e com a cumplicidade e ajuda da empresa em questão.

Passados 14 anos desde a morte de Michael Jackson, o Tribunal de Recurso da Califórnia aceitou dar uma nova vida aos casos de abusos sexuais alegadamente ocorridos no rancho Neverland.

Uma falha no processo que já tinha sido arquivado justificou a sua reabertura, explica o 'Los Angeles Times'. São, aliás, as alterações que a lei sofreu devido ao movimento #MeToo que agora permitem que as acusações, arquivadas em 2014, ganhem novos contornos.

Macaulay Culkin, ator do icônico 'Esqueceram de mim' poderá ter de voltar a testemunhar em tribunal no âmbito do processo, já que a sua relação de grande proximidade com Michael Jackson enquanto era ainda criança e adolescente sempre suscitou dúvidas.

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009. Tinha na época 50 anos.

