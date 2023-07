Tom Cruise em rara aparição pública ao lado do filho de 28 anos

Tom Cruise surpreendeu tudo e todos ao surgir num evento público, realizado no último fim de semana, na companhia de um dos seus filhos. Connor Cruise, de 28 anos, esteve ao lado do pai numa ação de promoção do filme 'Missão: Impossível 7'.

Pai e filho surgiram ainda acompanhados por Lee Mapother, irmã do ator.

Connor Cruise e a irmã, Isabella, de 30 anos, foram adotados por Tom Cruise e Nicole Kidman enquanto as duas celebridades foram casadas.

Além destes dois filhos, Tom Cruise é ainda pai de Suri, de 17 anos, fruto da relação com Katie Holmes.

Veja aqui a imagem que mostra como está atualmente o filho de Tom Cruise.

