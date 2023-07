Amizade entre o casal Beckham e os duques de Sussex chega ao fim

Meghan Markle, antes de se tornar duquesa, mencionou seus amigos próximos em seu blog "The Tig", incluindo David e Victoria Beckham. Embora os Beckhams tenham sido convidados para o casamento de Meghan e Harry em 2018, a imprensa especula que a amizade chegou ao fim.

O primeiro indício foi quando Meghan e Harry não foram convidados para o casamento do filho do casal Beckham, Brooklyn, com Nicola Peltz, no ano passado. Além disso, na apresentação de Lionel Messi no Inter Miami, onde David Beckham é acionista, os duques de Sussex também não estiveram presentes.

No exterior, foi criada até uma palavra para pessoas que antes faziam parte do círculo íntimo de Meghan Markle e agora não têm mais relação com ela: "Markled".

Fontes próximas aos Beckham sugerem que a amizade terminou devido a rumores de que o casal teria divulgado informações sobre Meghan e a família real britânica. Essas acusações deixaram David Beckham "completamente furioso", tornando uma reconciliação improvável.

