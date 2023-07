Privada de ouro, tigre e queijo gigante: as maiores extravagâncias dos famosos! - Você já imaginou com o quê as celebridades gastam suas fortunas? A verdade é que o céu é o limite para essas estrelas que têm milhões na conta bancária e zero de preocupação no impacto que certos mimos luxuosos terão em suas despesas. De banheiros de ouro, passando por casas para cachorro e até passagens de avião primeira classe para apenas um chapéu (isso mesmo!), conheça as maiores extravagâncias dos famosos! Veja na galeria!

