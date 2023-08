Pai de Neymar arrasa o prestigiado diário L'Équipe: "L'Efake"

O respeitado jornal francês L'Équipe reportou recentemente que Neymar teria solicitado uma transferência do Paris Saint-Germain neste verão, e rapidamente o Barcelona surgiu como um dos possíveis destinos para o jogador.

No entanto, o pai de Neymar prontamente desmentiu essa informação. Em declarações à PL Brasil, ele afirmou: "Não posso confirmar uma história que não aconteceu. O L'Équipe está sendo L'Efake". Ele também acrescentou: "Veio de algum lugar, vamos tentar entender a intenção".

Além de ser o pai do jogador, Neymar da Silva Santos também atua como representante do atacante. Neymar deixou o Barcelona em 2017, quando o Paris Saint-Germain pagou a sua cláusula de rescisão no valor de 222 milhões de euros.

