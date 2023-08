Fernanda Paes Leme é ignorada em festa de Preta Gil e faz desabafo na web

Os 49 anos da cantora Preta Gil não foram marcados apenas por uma celebração deslumbrante no Rio de Janeiro, que reuniu uma constelação de celebridades na noite de terça-feira (8).

Nos bastidores rolou uma situação constrangedora. Fernanda Paes Leme, convidada de honra e amiga próxima de Preta, utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (9) para compartilhar um acontecimento bem desagradável.

A atriz contou a 'torta de climão' que precisou saborear com uma das convidadas da festa. De acordo com Fernanda, essa pessoa a ignorou e não demonstrou interesse em conversar ou cumprimentá-la de maneira educada.

Em um dos vídeos postados em seus Stories no Instagram, Fernanda revelou: "No momento em que cheguei, me deparei com um casal que adoro e admiro muito, então fui cumprimentá-los. Mas, logo depois, uma terceira pessoa se aproximou... e essa pessoa simplesmente evitou olhar para mim. Recebi um cumprimento superficial e continuei minha conversa com o rapaz, que foi muito simpático e atencioso, e a conversa estava fluindo naturalmente. Eu estava esperando que, em algum momento, ela se juntasse à conversa, mas isso não aconteceu... Ela virou as costas e saiu."

A atitude da mulher deixou Fernanda desconcertada. "Fiquei pensando: Ela realmente fez isso? Ela nem se importou em me cumprimentar adequadamente. O que teria acontecido? No começo, questionei a mim mesma... Será que fiz algo errado? Mas, honestamente, não tenho um relacionamento tão próximo com essas pessoas para justificar tal comportamento", compartilhou Fernanda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @ronda_celebs23

Apesar de sua indignação, Fernanda Paes Leme refletiu sobre a situação sem mencionar o nome da pessoa em questão. "Essa pessoa simplesmente não teve interesse em se comunicar comigo, e tudo bem. O modo como reagimos é o que realmente importa. No início, fiquei chateada e desconcertada. Até considerei cruzar olhares para entender se era apenas uma impressão, mas depois pensei: sabe de uma coisa? Deixa pra lá!", afirmou.

"É interessante como frequentemente não estamos preparados para lidar com rejeição ou com alguém que simplesmente nos ignora. No final das contas, deixei isso para trás e segui em frente. Afinal, cada um age conforme a sua natureza", concluiu Fernanda em seu relato.

Quem será esse casal? Entre os ilustres convidados da festa de Preta Gil estavam nomes como Angélica e Luciano Huck, Marina Ruy Barbosa, Regina Casé, Mariana Ximenes, Malu Mader e Tony Bellotto, Lázaro Ramos e Taís Araújo, Adriana Esteves e Vladimir Brichta, Deborah Secco, Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Aline Wirley, Camila Queiroz, Marcelo Serrado, Bella Campos, Carolina Dieckmann, Ingrid Guimarães, Sheron Menezzes, e muitos outros.

Leia Também: Marcius Melhem assediava vítimas orgulhoso de suas ereções, diz denúncia do MP