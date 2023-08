Apresentador Faustão é submetido a transplante de coração

Faustão foi submetido a um transplante de coração este domingo, 27 de agosto, no Hospital Albert Einstein. Segundo um comunicado emitido pela unidade hospitalar, a equipa médica foi alertada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada do mesmo dia, tendo dado início aos exames necessários para verificação de compatibilidade.

A operação correu bem e o apresentador, de 73 anos, encontra-se agora nos cuidados intensivos.

Vale lembrar que o comunicador foi internado no último dia 5 de agosto na sequência de uma insuficiência cardíaca, que lhe foi diagnosticada em 2020.