Eles não suportaram a dor de perder alguém que amavam e morreram logo depois - O chamado "efeito viuvez" é o aumento na probabilidade de uma pessoa morrer durante um período relativamente curto de tempo após a morte de seu cônjuge de longa data. O fenômeno também tem sido chamado de "síndrome do coração partido". Homens e mulheres têm o mesmo risco de sucumbir a mágoas insuportáveis logo após a perda de um ente querido. E isso não está restrito a relacionamentos conjugais. A perda de um pai ou de um filho também pode induzir o efeito viuvez. A morte, ao que parece, não tem fronteiras. Para a maioria de nós, a tristeza e a angústia que vêm com o luto são um assunto particular. Os famosos, no entanto, muitas vezes compartilharam sua tristeza publicamente e, para alguns, o efeito viuvez é tão forte que acaba se tornando demais para suportar. Clique na galeria e relembre as celebridades que morreram depois de perderem um ente querido.

© <p>Getty Images</p>