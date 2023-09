Jennifer Garner oferece os próprios sapatos a um morador de rua

Um ato de solidariedade protagonizado por Jennifer Garner está comovendo as pessoas ao redor do mundo. A atriz foi flagrada em uma foto tirada por um paparazzi enquanto interagia com um morador de rua.

O encontro aconteceu em Santa Mônica, Califórnia, quando Jennifer foi abordada por um morador de rua que usava uma cadeira de rodas. Com 51 anos de idade, a artista entregou a ele um saco contendo vários itens essenciais e, ao notar que o homem estava descalço, ajudou-o a colocar um par de meias. Por fim, Jennifer tirou seus próprios sapatos e ofereceu a ele, embora, infelizmente, eles não servissem.

Foi então que Jennifer Garner se aproximou do paparazzi que estava registrando o momento e perguntou se poderia comprar seus sapatos. O fotógrafo decidiu se juntar à atriz nesse ato solidário e presenteou os sapatos ao morador de rua.

Apesar desse gesto nobre, nas redes sociais, principalmente no antigo Twitter, algumas pessoas insinuaram que toda a situação teria sido encenada e filmada com o objetivo de melhorar a imagem de Jennifer Garner.

Confira abaixo o vídeo que já viralizou.

Jennifer Garner, “casualmente” ajudando um homem em uma cadeira de rodas a colocar o tênis. “Casualmente”, havia um paparazzi no local que, “casualmente” filmou toda a ação. Limpeza de imagem? Alô TMZ pic.twitter.com/GDsQqtK65a — Darko (@uaidarko) September 18, 2023

