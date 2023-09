Emma Roberts pede desculpas a Angelica Ross após ser acusada de transfobia em 'AHS'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bastidores de "American Horror Story" se tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (20) após a atriz Angelica Ross utilizar seu perfil para acusar sua colega de elenco Emma Roberts de suposta transfobia e de criar um ambiente tóxico nos sets de filmagem.

Angelica, uma mulher transgênero, revelou que Emma frequentemente se envolvia em "jogos mentais" com as pessoas nos bastidores da nona temporada, "American Horror Story: 1984". Em uma ocasião, durante uma reunião de produção, Emma teria copiado e zombado da voz da colega, diminuindo seu tom de voz de forma depreciativa.

A atriz transgênero alega ter reportado o comportamento de Emma aos produtores da série, mas recebeu a resposta de que a colega estava exercendo sua "liberdade de expressão". Surpreendentemente, Angelica afirma que havia sido convidada para participar de uma nova temporada de "American Horror Story", mas foi repentinamente desconvidada, enquanto Emma continuou envolvida na série e está confirmada na nova fase.

No entanto, após a repercussão das acusações, parece que as atrizes resolveram a questão - Emma ligou para Angelica. "Obrigado por ligar e pedir desculpas, reconhecendo que seu comportamento não foi o de um aliado. Deixarei a linha aberta para acompanhar seu desejo de fazer melhor e apoiar causas de justiça social com sua plataforma", falou a atriz transgênero, em post no Twitter.

"American Horror Story: Delicate" está em sua 12ª temporada e ganha novos episódios a partir desta quarta-feira, nos EUA, em elenco composto por nomes como Emma Roberts, MJ Rodriguez, Cara Delevingne e a estreante Kim Kardashian.