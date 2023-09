Kevinho marca início dos tratamento de quimioterapia da mãe

Kevinho está ao lado da mãe nesta fase difícil. Sueli Azevedo submeteu-se recentemente a uma cirurgia para retirar um nódulo na mama, de acordo com a revista Quem, e vai agora começar os tratamentos de quimioterapia.

Nesta quarta-feira, o artista publicou uma fotografia da mãe no hospital em São Paulo e dedicou uma mensagem, onde mostra o seu apoio.

"Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, cirurgia e diversos exames. Hoje a minha rainha começa a tão temida quimioterapia! Saber que esses medicamentos vão te deixar com diversos efeitos colaterais me dói, porém sabemos que é uma dose de vida a cada sessão para que essa doença não volte nunca mais", começou por dizer Kevinho.

"O trabalho e os compromissos nunca vão ser mais importante que você, é a minha maior riqueza e a pessoa mais importante da minha vida, estarei contigo para sempre e vai ser sempre a minha prioridade", completou.

