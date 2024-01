Ator de 'Indiana Jones' e filhas morrem em acidente de avião no Caribe

Quatro pessoas, entre elas um turista norte-americano e suas duas filhas, morreram na queda de um avião no mar, na região de Bequia, no Caribe.

Morreram no acidente Christian Oliver, 51, as filhas Madita, 10, e Annik, 12 e o piloto Robert Sachs. O avião de pequeno porte decolou do aeroporto JF Mitchell pouco depois do meio-dia (horário local) e se dirigia para Santa Lúcia, quando a aeronave caiu.

Christian Oliver é ator e participou de filmes como 'Speed Racer' e 'Indiana Jones'.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que a aeronave cai no mar. Testemunhas disseram que, logo após o avião decolar, ouviu-se um som muito estridente vindo do motor.

A small aircraft crashed moments after takeoff from Bequia just after midday today, according to St Vincent media. Coast Guard vessels are reportedly on site at this time. The cause of the crash and number of souls onboard is unknown atm.



Story: https://t.co/0al732YjGA pic.twitter.com/rPDWkrZtpz