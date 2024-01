Owen Wilson, ator de Hollywood, ainda não conhece a filha de 5 anos

A vida pessoal de Owen Wilson, ator de 55 anos conhecido por suas atuações em filmes de Wes Anderson e em diversas comédias, tem sido marcada por polêmicas, principalmente em relação à sua paternidade.

Wilson é pai de três filhos de três relacionamentos distintos. Seus dois filhos mais velhos, Robert e Finn, são frutos de relacionamentos anteriores. Em 2018, Wilson teve uma filha, Lyla Aranya, com a modelo Varunie Vongsvirates.

No entanto, Wilson se recusa a conhecer Lyla. Em entrevista ao "The Daily Mail", Vongsvirates revelou que a relação entre os dois chegou ao fim quando ela anunciou a gravidez no início da gestação.

A mãe de Lyla lamenta a ausência paterna na vida da filha. 'A Lyla precisa de um pai', disse Vongsvirates. 'É irônico como [Owen Wilson] continua a ter esses papéis de pai, e nunca sequer conheceu a sua filha.'

Apesar de abdicar dos direitos de visita e custódia em tribunal, Wilson cumpre rigorosamente suas obrigações financeiras, pagando cerca de 25 mil dólares por mês para as despesas de Lyla.

Alguns fãs especulam que a postura de Wilson pode estar relacionada aos problemas de saúde mental enfrentados pelo ator no passado, incluindo uma tentativa de suicídio em 2007 durante uma batalha contra a depressão.

Enquanto Wilson se mostra aberto sobre seus dois filhos mais velhos, a falta de menção ou envolvimento com Lyla alimenta a curiosidade dos fãs e levanta questões sobre as complexidades da vida pessoal do ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Varunie (@varunie)

Leia Também: Morre Beto Gabriel, o Gaúcho de 'A Praça É Nossa', aos 66 anos