Rainha Elizabeth II deixou carta selada ao filho Charles antes de morrer

A nova biografia do rei Charles III, intitulada 'Charles III: New King, New Court. The Inside', relata vários detalhes sobre as últimas horas de Elizabeth II e revela uma carta selada que foi deixada pela monarca ao filho mais velho.

O documento, segundo revela agora o jornalista do Daily Mail Robert Hardman, estava no interior de uma das famosas caixas vermelhas, utilizadas pela rainha para receber a correspondência e documentos sobre diversos temas.

A carta teria sido deixada sem aviso prévio e foi depois encontrada por Edward Young, um dos secretários particulares de Elizabeth II. Não se sabe, no entanto, o que a mesma dizia.

"Foram instruções finais ou despedidas? Ou ambos? Provavelmente nunca saberemos o que foi dito. No entanto, é bastante claro que a rainha sabia que o fim era iminente e planejou tudo adequadamente", escreve Hardman no livro que será lançado em 18 de janeiro.

Leia Também: Esses famosos abandonaram a escola