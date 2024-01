Evaristo Costa relata diagnóstico errado de gastrite por anos

O jornalista Evaristo Costa, que está internado na Inglaterra por conta de uma sepse urinária, revelou nesta terça-feira (16) que recebeu o diagnóstico errado de gastrite por anos. Ele, na verdade, possui Doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal que afeta o intestino grosso e o intestino delgado.

Em um bate-papo com os seguidores, Evaristo contou que os sintomas da doença começaram a surgir há cerca de cinco anos. Ele sentia diarreia, perda de peso, dores abdominais e insônia. "Achei que era alimentação errada, que o problema se resolveria com o tempo e não foi bem assim", disse.

O jornalista só procurou um médico quando começou a sentir falta de forças. "Eu não tinha força para nada, para me levantar da cama, caminhar, andar de bicicleta, levar minhas filhas na escola", contou.

O médico que o atendeu diagnosticou gastrite e prescreveu remédios para tratar o problema. No entanto, os sintomas continuaram e Evaristo começou a desconfiar do diagnóstico. "Eu dizia para ele: 'Doutor, cada vez que eu tomo comprimido para gastrite aumenta minha dor na barriga e não é na altura do estômago, é mais para baixo'", disse.

Em 2020, o médico resolveu investigar melhor o caso e chegou ao diagnóstico de Doença de Crohn. "A minha doença não é considerada severa, ela é moderada", disse Evaristo.

O jornalista está internado desde a última sexta-feira (12). Ele foi diagnosticado com sepse urinária, uma infecção grave do trato urinário que pode levar à morte.

Evaristo disse que está confiante de que vai se recuperar. "O meu objetivo agora é fazer a minha doença entrar em remissão para evitar episódios como esse", disse.

A Doença de Crohn é uma doença crônica que não tem cura. No entanto, o tratamento pode ajudar a controlar os sintomas e evitar complicações.

Leia Também: Influenciadora Mila de Jesus morre aos 35 anos nos EUA