Ayda Field, esposa de Robbie Williams, é internada às pressas

Ayda Field, esposa do cantor Robbie Williams, foi internada às pressas no domingo, 21 de janeiro. A companheira do artista compartilhou uma foto nas redes sociais em que aparece recebendo tratamento intravenoso.

"Depois de uma foto de uma tarde perfeita, uma foto de um fim menos perfeito. Já estou de volta e a descansar graças ao meu maravilhoso marido, Robbie Williams, que ficou ao meu lado", escreveu Ayda no Instagram.

As causas da internação não foram reveladas pela artista.



© Instagram - Ayda Field

Leia Também: Sarah Ferguson é diagnosticada com câncer de pele