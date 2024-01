Internautas reclamam de 'publicidade' nas redes para Davi do BBB24

Nesta terça-feira (23), internautas decidiram "denunciar" uma suposta estratégia de "divulgar o nome" Davi do 'Big Brother Brasil' por meio publicidade em páginas de fofoca nas redes sociais.

Uma das publicações, que conta com mais de 20 mil likes e mais de 1,1 milhão de visualizações, um internauta publicou um vídeo mostrando um feed em que as maiores páginas de fofoca "exaltam" o participante Davi, com uma narrativa de que os outros participantes estariam perseguindo ele. Todas as páginas com o mesmo vídeo e mesmo texto para 'divulgarem' o participante.

Entre os comentários, os internautas criticaram a 'manipulação': "Só no copia e cola, parece que é uma pessoa só que comanda todas essas páginas", "Isso é trabalho de uma agência de publicidade e estão trabalhando pesado" e "A máfia digital trabalhando à toda", foram alguns comentários.

O vídeo em questão mostra o participante conversando com a sister Isabelle sobre a polêmica em que ele teria falado sobre os famosos não merecerem ganhar o reality show.