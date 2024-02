Renata Heilborn confirma traição de Courrege: "Foi Livramento"

A jornalista Renata Heilborn falou sobre o relacionamento do ex-marido, Marcelo Courrege, e Carol Barcellos. Os jornalistas da Globo Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram o namoro por meio de publicação nas redes sociais. Os dois curtiram juntos os desfiles das escolas do grupo especial do Rio de Janeiro, na Sapucaí, na noite de domingo (11).

Por meio de seus Stories do Instagram, nesta terça-feira (13), Renata afirmou ter sido traída por Marcelo com Carol e que o jornalista teria ido morar com a amante logo após o divórcio.

"Fui casada durante dez anos e, no total, foram 12 anos de relacionamento. Primeiro ponto meu casamento não era aberto. Que isso fique bem claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha --madrinha do meu casamento."

"Casamento, aliás, não era perfeito. Longe disso. Já estávamos em crise, e eu mesma já havia pedido a separação um ano antes de isso tudo acontecer", complementou.

"Porém, num momento em que estava frágil, após pedir demissão da TV Globo, descobri que ele estava com uma amiga. Daquelas confidentes que eu convivia diariamente."

"Depois que descobri, numa manhã de sexta-feira, saí de casa, e ele foi morar na casa dela para viver sua paixão", seguiu Renata.



"Eu demorei para ficar bem, para me refazer da decepção. De imediato, comecei a me culpar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de um amigo abre um buraco muito mais profundo. Mas não era uma opção parar de viver. Eu não merecia isso."

Para terminar, Renata disse que existe "gente que não tem nada para dar, que é vazia, com caráter frágil":

"Perdi o medo, o trauma ficou, e hoje eu só agradeço. Como todo mundo que esbarra comigo diz: 'Foi Livramento'. Foi, sim. Daqueles enormes. E hoje eu só agradeço."



"Eu estou mais leve, mais feliz e tenho muita sorte. Porque eu tenho uma família incrível e amigos maravilhosos que me deixaram de pé. Que estão comigo em absolutamente todos os momentos. Seguraram minha barra, minha onda e estão me fazendo viver os melhores momentos da minha vida. Está melhor seguir assim", avaliou.



"Fim da fofoca, fim da polêmica. Agora vamos em frente porque ainda tem Carnaval para acontecer e coisa muito melhor para fazer", finalizou Renata.

Também começaram a circular nas redes sociais prints onde Carol Barcellos comentou em publicações no perfil de Renata Heilborn ela aparecia com o então marido Marcelo Courrege:



