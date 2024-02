Jornalista se separa e assume romance com a madrinha do ex-casamento dele

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jornalistas da Globo Marcelo Courrege e Carol Barcellos assumiram o namoro por meio de publicação nas redes sociais. Os dois curtiram juntos os desfiles das escolas do grupo especial do Rio de Janeiro, na Sapucaí, na noite de domingo (11).

Eles trabalham no setor de esportes da emissora. O anúncio do relacionamento recebeu apoio de colegas do jornalismo. "Que casal mais lindo", escreveu Sandra Annenberg.

Ana Paula Araujo, apresentadora do Bom dia Brasil, e Aline Midlej, da GloboNews, comentaram com emojis em forma de coração.

Ana Marcela Cunha, nadadora brasileira sete vezes eleita melhor do mundo, afirmou que está feliz pelo casal. "Lindos, amei."

Courrege era casado com a repórter Renata Heilborn, que deixou a emissora em julho de 2023 após quase dez anos de casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Courrege (@marcelocourrege)

Segundo a coluna Em Off, Carol Barcellos sempre teve uma relação próxima com o casal. Os três compartilharam diversas viagens, incluindo uma para Fernando de Noronha. Durante essa ocasião, participaram de uma festa organizada pela equipe do quadro “Nas Ondas de Noronha 3”, do programa “Esporte Espetacular”. A intimidade entre Carol, Marcelo e Renata era tão significativa que ela chegou a ser madrinha do casamento do casal.