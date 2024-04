Estrela de 'The Real Housewives of Orange County' chora morte do filho

O filho de Lauri Peterson, estrela do reality show "The Real Housewives of Orange County", faleceu aos 35 anos.

A triste notícia foi compartilhada pela personalidade televisiva em uma postagem emocionada no Instagram.

"É com o coração partido que escrevo esta publicação para comunicar que meu querido Waring partiu desta terra no domingo de Páscoa", começou ela.

"Ninguém jamais pode preparar você para esse sentimento de perda tão profundo", acrescentou.

Além dos elogios ao filho, Lauri destacou que, mesmo diante das "dificuldades", "Josh manteve seu senso de humor, continuou otimista, gentil com os outros e defendeu aqueles que não podiam se defender". "E ele continuou amando muito sua família", acrescentou na postagem.

Lauri Peterson agradeceu a todos que apoiaram ela e Josh Waring na luta do filho contra o abuso de substâncias.

"Josh, eu te amo muito e sentirei muito a sua falta. [...] Meu coração está com você e rezo para que você tenha encontrado a paz que tanto merece", concluiu. "O céu ganhou o melhor anjo e você finalmente ganhou sua liberdade", finalizou.







