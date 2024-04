Kim Kardashian supera atrito e não quer mais 'saber' de Taylor Swift

Kim Kardashian está decidida a deixar os problemas com Taylor Swift para trás.

"Kim já superou os atritos com Taylor e não quer mais saber da música 'thanK you aIMee'. Ela deixou isso para trás, especialmente porque já se passou muito tempo", revelou uma fonte ao Entertainment Tonight.

Apesar de "respeitar Taylor como artista" e de ter deixado os problemas para trás, a mesma fonte afirma que Kim não tem interesse em conversar com Swift.

'thanK you aIMee' é uma das faixas do novo álbum de Taylor Swift, 'The Tortured Poets Department'. Logo após o lançamento da música, os fãs começaram a especular que seria sobre Kardashian, já que as letras maiúsculas formam a palavra 'KIM'.

O incidente entre elas aconteceu em 2009, durante o VMA, quando Kanye West, ex-marido de Kim, interrompeu o discurso de Taylor para protestar que o prêmio dado a ela deveria ser para Beyoncé.

Em 2016, West mencionou o nome de Taylor na música 'Famous', causando polêmica ao afirmar que tinha sua autorização para isso. "Sinto que a Taylor e eu ainda vamos transar / Eu fiz essa p*** ser famosa", diz o rapper em alguns versos. Kim se envolveu na disputa ao tentar desmentir Taylor, que negou ter consentido que Kanye citasse seu nome. A empresária divulgou uma parte da conversa entre a cantora e o rapper, na qual Swift concordava com a letra de 'Famous'.

Na ocasião, Taylor se defendeu, alegando não ter acesso a todos os versos e que não sabia que seria chamada de "p***".

