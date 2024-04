Dominic West fala sobre flagra e suposto affair com atriz durante casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro anos após se ver no meio de uma polêmica, Dominic West resolveu falar sobre o suposto affair que teve com a também atriz Lily James. Em outubro de 2020, os atores foram vistos em um passeio em uma scooter pela Itália. Ele também acariciou o pescoço dela durante um almoço.

Na época, eles contracenaram juntos na série "The Pursuit of Love". Após as imagens virarem notícia na imprensa, West e a esposa posaram juntos para fotos na frente da casa do casal e afirmaram que o casamento era forte e que continuariam juntos.

Agora, o ator relembra o episódio e diz que o período foi muito difícil para Catherine FitzGerald e seus filhos, mas diz que o casal brinca sobre a situação hoje em dia.

"Hesito em falar em nome de minha esposa porque foi obviamente horrível, principalmente para ela. Sempre que saíamos juntos, os jornais diziam que estávamos 'fazendo uma demonstração de união'. Mesmo que estivéssemos discutindo sobre estacionar o carro ou algo assim."

"Então, quando saímos, dizemos: 'Vamos fazer uma demonstração de união em Londres?'. Foi uma situação absurda", falou.

O intérprete de Rei Charles em "The Crown" ainda afirmou que o escândalo o ajudou na interpretação do monarca na série. Já Lily interpretou Lady Rose na série "Downton Abbey".

"Há aquele terrível momento de congelamento quando algo é revelado sobre você. Essa sensação de horror não é algo com o qual você está acostumado."