Big Brother: participante descobre câncer durante o reality

Juliana 'Furia' Scaglione, participante do Gran Hermano (Big Brother da Argentina), descobriu um câncer enquanto estava confinada no programa. A sister, de 33 anos, recebeu o diagnóstico de leucemia, após realizar exames, para investigar uma infecção urinária.

Na atração, Juliana contou a notícia para os colegas: “Não é brincadeira, não é piada”, disse.

“Eu tenho leucemia no estágio um. Não preciso tratá-la, apenas tirar sangue todos os meses. Pode ser que aos 40 anos eu tenha estágio três e estarei ferrada”, completou.

A participante prosseguiu relatando como estava se sentindo com o diagnóstico: “Fiquem tranquilos, estou bem, senão não poderia estar aqui. Minha ideia é seguir em frente com tudo isso, que é a minha vida. Quero que fique claro que esse jogo não fez nada para eu estar assim hoje”.

Juliana contou também que a causa pode ser emocional, por conta de problemas pessoais: “Acho que foi tudo que aguentei com minha família, a raiva que tenho, as coisas que não perdoei e que tenho que me libertar e curar, tenho que deixar ir”, finalizou.