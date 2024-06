Os presentes mais estranhos que a Realeza já recebeu! - Mesmo que a maioria dos membros da realeza tente evitar os presentes de casamento tradicionais e, em vez disso, solicite doações para a caridade feitas em seus nomes, isso não impede que as pessoas mandem mimos extravagantes ou bizarros. Em termos de riqueza e posses, a monarquia realmente não precisa de nada. Na verdade, quem saberia o que comprar para essas personalidades quando elas supostamente podem adquirir qualquer coisa em um piscar de olhos? No entanto, um casamento real é um grande acontecimento e quem não quer agradar e ficar bem visto pelos noivos, né? De lembrancinhas luxuosas à uma peculiar caixa de DVDs, você vai ficar surpreso com os presentes mais estranhos que os casais da realeza já ganharam de casamento!

