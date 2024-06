Nego do Borel briga e leva tapa na cara de filho de Otávio Mesquita

Nego do Borel, 31, se envolveu em uma briga em um bar na noite desta sexta-feira (21) e levou um tapa na cara de Luiz Otávio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita. A confusão aconteceu quando o influenciador fitness foi atrás do cantor em um bar em São Paulo, onde Nego do Borel estava com seus amigos e foi surpreendido por Luiz Otávio.

Os dois já haviam discutido nas redes sociais anteriormente, com o influenciador fitness desafiando o funkeiro para uma luta em um vídeo cheio de provocações, incluindo a acusação de que Nego do Borel "só bate em mulher". Quando Luiz Otávio chegou ao bar, o cantor começou a gravar a briga, ao que o influenciador respondeu: "Você não quer show?". Nego do Borel retrucou pedindo respeito e convidando Luiz Otávio para continuar a discussão fora do restaurante.

Fora do estabelecimento, a discussão continuou e Nego do Borel gritou que não daria mídia ao influenciador. Após ofender o pai de Luiz Otávio, o funkeiro levou um tapa na cara. O ex-participante de "A Fazenda" postou o vídeo da briga nas redes sociais, ameaçando processar Luiz Otávio e chamando-o de covarde. Segundo Nego do Borel, o embate começou porque o influenciador queria enfrentá-lo no Fight Music Show, especialmente depois que ele perdeu uma luta contra MC Gui.

Nego do Borel afirmou que as provocações de Luiz começaram após sua derrota, e que a agressão não ficaria impune. Luiz Otávio, por sua vez, disse que a briga foi iniciada por Nego do Borel, que teria provocado e deixado comentários negativos nas redes sociais de sua namorada. Luiz Otávio deixou claro que se Nego do Borel falasse novamente de seu pai, ele reagiria da mesma forma. Ele também declarou que, se enfrentasse o funkeiro no ringue, faria o necessário para ensiná-lo a respeitar sua família.