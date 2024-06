Influenciador morre em acidente de carro aos 22 anos

Lucas Alexandre Barros de Sousa, influenciador de 22 anos, faleceu na madrugada deste sábado (22) após um acidente de trânsito em Goiânia.

De acordo com a TV Anhanguera, Lucas perdeu o controle do carro em uma curva enquanto retornava de um evento a trabalho. A mãe do influenciador confirmou essas informações durante uma live no Instagram.