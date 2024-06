Jojo Todynho em Paris: ostentação, perrengues e finalmente a Monalisa

A cantora Jojo Todynho está aproveitando ao máximo sua viagem à Cidade Luz, compartilhando nas redes sociais os momentos marcantes da experiência. Em sua conta no Instagram, ela publicou fotos desfrutando das ruas parisienses e da gastronomia local, com a legenda bem-humorada: "Dumpzinho, na volta pago o agiota", assumindo os "perrengues" da viagem. A hashtag #devendoeluxando resume a filosofia da artista.

Nem tudo foram flores em Paris. Jojo enfrentou dificuldades para visitar o famoso Museu do Louvre, lar da icônica Monalisa de Leonardo da Vinci. "Sofrendo uma humilhação desde ontem para ver a Monalisa", desabafou em seus Stories, após comprar ingressos VIP e ainda ter que enfrentar burocracias. "Se eu fosse filha da Beyoncé, não estaria passando por essa humilhação", lamentou, comparando sua situação à de celebridades privilegiadas.

Após a saga para conseguir os ingressos, com a ajuda da amiga Renata que teve que ir pessoalmente ao local, Jojo finalmente conseguiu ver a Monalisa. "Se ela não olhar na minha cara, vou ficar pu**!", brincou antes do encontro com a obra-prima.

