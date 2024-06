Jojo Todynho esbanja elegância em Paris com look poderoso e atitude

A artista Jojo Todynho elevou o glamour em sua recente viagem à Cidade Luz. Hospedada em um hotel de luxo próximo à icônica Torre Eiffel, ela compartilhou com seus seguidores nas redes sociais o look impecável que escolheu para um almoço em um de seus restaurantes favoritos na região.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

Ostentando um vestido preto de alças finas, que realçava suas curvas com elegância, Jojo complementou o visual com sapatos vermelhos vibrantes, uma bolsa em formato de coração e acessórios de grife, incluindo anéis e um relógio luxuoso. Caminhando pelas ruas de paralelepípedos de Paris com passos confiantes, a influencer esbanjou atitude e estilo.

[Legenda]© Reprodução- Instagram

"Arrume-se comigo hoje, na frente da Dior! Look básico: um vestido, um toque de glamour, óculos... Vou almoçar em um dos meus restaurantes favoritos em Paris. Só a Jojo Todynho!", disse ela em um vídeo publicado em suas redes sociais. Recentemente, a artista conquistou o público com sua transformação física, perdendo mais de 50 quilos

