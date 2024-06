Astro de reality é encontrado morto ao lado de enfermeira na Inglaterra

O paramédico Daniel Duffield, de 24 anos, conhecido por sua participação no reality show '999: On the Frontline', foi encontrado morto ao lado de Lauren Evans, de 22 anos, em sua residência em Cannock, Staffordshire. A equipe de emergência, composta por colegas de Duffield, confirmou os óbitos no local. Ellie, colega de trabalho e parceira de Duffield no programa do Channel 4, manifestou sua tristeza nas redes sociais, declarando que "ainda está tentando aceitar" a perda.

Lauren Evans, natural de Bridgend, Gales do Sul, estudava enfermagem com foco em saúde mental. Daniel havia terminado um relacionamento no final do ano passado e recentemente estava envolvido com uma nova namorada. Há relatos de que ele enfrentava problemas de saúde mental. Lauren teria se mudado para Staffordshire para concluir seus estudos após uma pausa causada pela pandemia. J

asmin Steed, amiga de Lauren, escreveu no Facebook: "Eu sei que você estava passando por uma fase difícil, mas sempre parecia que você tinha controle. Conversávamos sobre isso, e você postava fotos e vídeos sorrindo e viajando. Você parecia feliz, mesmo não estando. Continuo relembrando os últimos meses e me perguntando se poderia ter feito mais. Este é um lembrete de que um sorriso pode esconder muita dor. Verifiquem seus amigos regularmente. Nada é mais importante do que as pessoas ao nosso redor."

A família de Daniel não havia se pronunciado oficialmente até que sua irmã, Louise Duffield, fez um post no Facebook: "Nunca imaginei ter que escrever isto, mas meu querido irmão nos deixou hoje. Estou devastada. Nunca aceitarei que você se foi. Você era uma luz brilhante, sempre ajudando os outros, fazendo-os sorrir e salvando vidas, mas infelizmente não conseguiu salvar a si mesmo. Eu sempre amarei você. Crescemos juntos e você sempre estará no meu coração. Foi o melhor irmão que eu poderia ter pedido. Sentirei sua falta para sempre. Até nos encontrarmos novamente."