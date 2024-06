As regras e tradições mais estranhas que a Família Real britânica é obrigada a seguir

As regras mais estranhas que a Família Real britânica é obrigada a seguir - Todas as famílias reais têm regras para garantir que vivam de acordo como peso das suas funções. Dignidade e privacidade são de extrema importância para a realeza, e há muitos protocolos que os novos membros precisam aprender. Deve ter sido difícil e um verdadeiro choque cultural para Kate Middleton e Meghan Markle, hein? Após o falecimento da Rainha Elizabeth II, em 8 de setembro de 2022, Príncipe Charles se tornou Rei do Reino Unido, agora chamado de Rei Charles III. O reinado de Elizabeth começou em 1952 e durou 70 anos, então, naturalmente, a coroa continuou a operar como no século XX de muitas maneiras. Será que o novo Rei Charles vai seguir as regras em vigor ou agitar as coisas? Muitas das tradições reais até fazem todo o sentido, mas algumas são bizarras e arcaicas. Na galeria, conheça os costumes mais peculiares da monarquia britânica.

© <p>Getty Images</p>