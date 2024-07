Após treta, Deolane deixa de seguir e apaga postagens com Fiuk nas redes

Após Fiuk desmentir uma entrevista recente de Deolane Bezerra, a advogada reagiu deixando de segui-lo e apagando todas as postagens com ele em suas redes sociais. Em uma entrevista, Deolane afirmou que nunca houve nada entre ela e o cantor, apesar das investidas públicas dele. Fiuk, incrédulo, afirmou em suas redes sociais que todos acompanharam a troca de intimidade entre os dois.

Insatisfeita com a reação de Fiuk, Deolane enviou uma mensagem para ele cobrando explicações e compartilhou a conversa em seu Instagram. Confira o print e a transcrição abaixo!

"Qual é, amigo? Falei algo que te chateou na entrevista?", questionou Deolane através de um aplicativo de mensagens. "Por que você está dando a entender que rolou algo?", continuou, referindo-se ao suposto relacionamento entre os dois. "Sempre falei de você com muito carinho", completou a advogada, que recentemente passou por uma transformação no visual.

Fiuk, em resposta, enviou um áudio: "Eu fui super generoso, super tranquilo na resposta, tentei até agir diferente de você. Eu acabei desencanando, cara. Não sei o que você pensa, qual é a sua vibe. Eu tenho um carinho por você que se você imaginasse... Mas é f* eu ficar nesse carinho sozinho. Sei que é seu jeito, mas não é minha vibe não." Ele ainda prometeu fazer uma nova postagem esclarecendo que nada aconteceu entre eles.

Deolane não deixou por menos: "Generoso com o quê? Você não estava dando entrevista nenhuma, simplesmente pirou e começou a falar nos seus stories. Não gostei, achei biscoitagem. Sempre te falei que sou mulher e não menina. Mas enfim, se te magoei com algo, me desculpa. Mas deixando bem claro que nunca te dei esperanças de nada! E outra, não fui marrenta. Em todas as entrevistas, eu só falei a verdade! Fui verdadeira em todos os momentos com você."

Fiuk, visivelmente desapontado, publicou um vídeo nos Stories questionando a atitude de Deolane: "Eu nunca expus nada nosso. Só que agora eu vou começar a falar por aqui com você. Como você posta uma conversa nossa assim?", disse, incrédulo.

"Tentei te ligar, você não me atendeu. Eu não tinha visto que você tinha postado a mensagem, eu queria conversar com você sobre outra coisa. Mas já que você quer assim, beleza. Mas saiba que é uma escolha tua. Eu sempre fui pianinho, eu sempre te respeitei tanto", desabafou o artista.





