Jamie Foxx relata experiência com doença misteriosa e faz agradecimento

O ator Jamie Foxx, aos 56 anos, abriu o coração para falar sobre o susto que passou em abril de 2023, quando ficou internado por três meses. Apesar de ainda não ter um diagnóstico definitivo, Foxx compartilhou detalhes da experiência em um vídeo comovente publicado no canal "The Art of Dialogue" no YouTube.

"Tudo começou com uma dor de cabeça muito forte," Foxx relembra. "Tomei um analgésico, mas a dor não passou. De repente, desmaiei e fiquei inconsciente por 20 dias. Não me lembro de absolutamente nada desse período."

Ainda confuso com as lacunas em sua memória, Foxx relata que, segundo relatos, sua irmã Deidra e sua filha o levaram ao hospital, onde recebeu uma injeção de cortisona.

