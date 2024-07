Atriz Tetê Medina morre no Rio de Janeiro aos 84 anos

A atriz Maria Thereza de Medina, conhecida como Tetê Medina, faleceu nesta terça-feira (2), no Rio de Janeiro, aos 84 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Tetê Medina teve uma longa e premiada carreira no teatro, na televisão e no cinema. No teatro, atuou em peças como "Hipólito" (1968), "Alice no País Divino Maravilhoso" (1970) e "As Moças" (1970), recebendo indicações ao Prêmio Molière de Melhor Atriz. Em 1972, conquistou o troféu por "A China é Azul". Em 1978, recebeu o Mambembe de Melhor Atriz por "Os Veranistas".

Na televisão, Tetê Medina estrelou novelas de sucesso como "Água Viva" (1980) e "Coração Alado" (1980).

No cinema, participou de filmes como "A Casa Assassinada" (1971), "Os Inconfidentes" (1972) e "Eu Sou Vida, Não Sou Morte" (1973).

O corpo da atriz será cremado na quarta-feira (3), no Cemitério da Penitência, Caju, Zona Norte do Rio.

