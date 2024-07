Gerard Butler 'flagrado' com antiga namorada 25 anos mais nova

Gerard Butler e Penny Lane foram flagrados em clima de cumplicidade durante um passeio de bicicleta em Londres nesta terça-feira, 2 de julho.

O ator, de 54 anos, e a modelo, de 29, também foram vistos caminhando juntos até pararem em um restaurante na região.

As fotos mostram Penny colocando a mão nas costas de Butler, em um gesto carinhoso.

Segundo o Page Six, Penny Lane é modelo desde os 16 anos, tendo posado para a Sports Illustrated Swimsuit. Além disso, ela gosta de esportes radicais e de cozinhar, conforme compartilha em suas redes sociais.

