Rafa Justus posa linda em Miami: "Cabelo de praia, não quero saber!"

Rafaella Justus está prestes a soprar as velinhas dos 15 anos em grande estilo, e para entrar no clima da festa, nada melhor que uns dias de sol e mar em Miami! A influencer, que está curtindo as férias com o pai, Roberto Justus, a madrasta, Ana Paula Siebert, e a irmãzinha Vicky, compartilhou um clique deslumbrante em seu Instagram nesta quinta-feira (4).

Na foto, Rafa aparece radiante em uma praia paradisíaca, ostentando um beachwear estampado e um sorriso contagiante. "Cabelo de praia, não quero saber!", escreveu na legenda, mostrando que está aproveitando cada minuto da viagem.

[Legenda]© Instagram

Leia Também: Rafa Justus mostra o quarto dos sonhos em fazenda da família; assista