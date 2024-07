Margot Robbie espera seu primeiro filho com Tom Ackerley, diz revista

Margot Robbie, de 34 anos, e seu marido Tom Ackerley, também de 34, estão à espera de seu primeiro filho. O casal foi flagrado em Lago Como, Itália, durante suas férias. Nas fotos, a atriz aparece com uma discreta "barriguinha" de gravidez, usando um top branco e um blazer nos ombros.

A revista People confirmou a notícia por meio de várias fontes. No entanto, os representantes de Margot e Tom não responderam às tentativas de contato. O casal se conheceu em 2013, durante as filmagens do drama "Suíte Francesa", onde Ackerley atuou como assistente de direção e Robbie interpretou a personagem Celine.

MARGOT ROBBIE IS PREGNANT CONGRATS MOTHER pic.twitter.com/PDNbhcho9m — pop culture gal (@allurequinn) July 7, 2024

Eles oficializaram a união em dezembro de 2016, com uma cerimônia íntima em Byron Bay, Austrália. O evento surpreendeu fãs e a mídia, já que o noivado foi mantido em segredo.

