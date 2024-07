Brad Pitt está morando com Ines de Ramon: "Ele está muito feliz"

Brad Pitt e Ines de Ramon estão muito unidos e já não escondem o namoro. Neste último fim de semana, o casal foi visto de mãos dadas em um evento público, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

Após a aparição, uma fonte conversou com a People e destacou que o ator, de 60 anos, "está muto feliz" com a namorada - com quem mantém uma relação há mais de um ano.

"As coisas têm sido incríveis desde que foram morar juntos. É uma relação séria, mais do que apenas um namoro", acrescentou.

"O Brad ama tantas coisas nela. Ela é ótima para ele", destacou ainda a fonte.

