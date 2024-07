Do amor à fúria: Como Brad Pitt e Angelina Jolie foram do romance perfeito ao divórcio - Quem se lembra de Brangelina? Com um dos começos de romance mais polêmicos da história de Hollywood, a química de Brad Pitt e Angelina Jolie foi inegável. A história de amor dos dois deu a volta ao mundo, com seis filhos a tiracolo, antes de se casarem em 2014. No entanto, a vida deles juntos como casal chegaria ao fim em 2016. O que se seguiu foi um divórcio muito longo e demorado, sem mencionar uma disputa por um castelo francês apelidada de "A Guerra do Rosé" e, mais recentemente, mais de um dos filhos retirando o sobrenome Pitt de sua identidade. Vamos dar uma olhada para trás para descobrir onde tudo deu errado? Clique na galeria para começar.

© <p>Getty Images</p>