Brasileira Miranda Lebrão estará no RuPaul’s Drag Race Global All Stars

Nesta segunda-feira (15), a produtora Paramount e a MTV divulgaram o elenco da nova edição do reality show RuPaul’s Drag Race, que irá reunir as maiores estrelas que já passaram pela atração. A versão global do programa, que já ganhou inúmeros prêmios, incluindo EMMY's, terá uma representante da cada país e a brasileira Miranda Lebrão foi confirmada.

A carioca Miranda Lebrão esteve entre as finalistas da primeira temporada do Drag Race Brasil e ficou conhecida por por apresentar uma drag ligada ao humor e surrealismo.

Alyssa Edwards representa os Estados Unidos, Athena Likis representa a Bélgica, Eva Lequeen é das Filipinas, Gala Varo levará a bandeira do México, Kitty Scott- Claus é do Reino Unido, Kween Kong representa a Austrália, Miranda Lebrão pelo Brasil, Nehellenia disputará o reality pela Itália, Pythia pelo Canadá, Soa de Muse representa a França, Tessa Testicle é a representante da Alemanha e Vanity Vain da Suécia.

