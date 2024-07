Claudia Leitte renova votos com o marido e filhos chamam a atenção; veja

Claudia Leitte, aos 44 anos, compartilhou fotos da cerimônia de renovação de votos com o marido, Márcio Pedreira, de 39 anos, ocorrida neste domingo (14). Celebrando 17 anos de casamento, o casal reafirmou seu compromisso diante dos filhos Davi, 15 anos, Rafael, 11, e Bela, 4, em uma cerimônia íntima.

Na legenda das fotos, Claudia explicou o motivo da renovação: “Renovamos nossos votos diante dos nossos 3 filhos para reafirmar nossa fé, esperança e, acima de tudo, NOSSO AMOR, mostrando que a vida só faz sentido com Cristo, a pedra angular e fundação da nossa FAMÍLIA”. Ela também abordou os desafios do casamento: “Sim, tudo parece bonito agora, foi um momento cinematográfico e especial, apenas com nossos familiares, mas isso não nos faz perfeitos. O casamento não é como nos contos de fada da TV, e criar filhos não é tarefa fácil”.

“Mas há 19 anos, eu e @mmpedreira nos encontramos e decidimos que não desistiríamos, não importando as adversidades, e que nosso elo sempre seria JESUS CRISTO! Sabemos que Ele nos fortalece, sabemos que construímos nosso ‘lar sobre uma ROCHA FIRME. Quando as tempestades vierem e os ventos castigarem, nossa casa não cairá, pois foi construída sobre uma base sólida’”, concluiu Claudia Leitte.

