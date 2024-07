Taylor Swift lamenta ataque na Inglaterra: 'Completamente em choque'

Além das palavras de Kate Middleton e do príncipe William, a cantora Taylor Swift também comentou publicamente sobre um ataque em Southport, Inglaterra, na segunda-feira, dia 29 de julho.

Até ao momento, há o registro de que três crianças morreram na tragédia que ocorreu num evento para crianças inspirado em Taylor Swift.

"O horror do ataque de ontem em Southport está me consumindo, e estou completamente em choque", começou escrevendo Taylor Swift numa publicação que fez nos Stories do Instagram.

"Eram apenas crianças em uma aula de dança. Estou completamente perdida e não sei como transmitir as minhas condolências às famílias", pode ainda ler-se na nota da cantora.

