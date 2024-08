Harry e Meghan Markle não foram convidados para férias da Família Real

O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle continua sendo excluídos de eventos e mais uma vez não foram convidados para passar as férias de verão com a família real no Castelo de Balmoral, na Escócia.

De acordo com a People, o rei Charles III está dando continuidade à tradição da falecida rainha Elizabeth em ir para a propriedade, mas os duques de Sussex não estão (mais uma vez) incluídos nos planos da família este ano.

Embora Harry tenha feito com várias visitas a Balmoral, acredita-se que a mulher, Meghan, nunca visitou o castelo da realeza, relata ainda a revista.

A propriedade, vale lembrar, foi onde a rainha Elizabeth morreu em setembro de 2022, e é todos os anos um ponto de encontro da família real - onde se reúnem longe dos olhares públicos e desfrutam de atividades ao ar livre.

Leia Também: Vini Jr sobe no palco em show de Travis Scott em Madri; veja